Условный срок получил водитель из Глазова за наезд на инспектора ДПС

Суд лишил его свободы на 4 года с испытательным сроком 4 года.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили водителя, который сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что 17 января 2017 года 22-летний молодой человек, лишенный прав на управление автомобилем, ехал по улице Ленина. Инспектор ДПС подал водителю сигнал об остановке, но осужденный продолжил движение и наехал на представителя власти. В результате потерпевший получил травмы, причинившие вред здоровью небольшой тяжести.

Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд лишил его свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.