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      Условный срок получил водитель из Глазова за наезд на инспектора ДПС

      09:40, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      09:40, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      240
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ДПС\n#суд\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      240
      0

      Суд лишил его свободы на 4 года с испытательным сроком 4 года.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили водителя, который сбил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      Установлено, что 17 января 2017 года 22-летний молодой человек, лишенный прав на управление автомобилем, ехал по улице Ленина. Инспектор ДПС подал водителю сигнал об остановке, но осужденный продолжил движение и наехал на представителя власти. В результате потерпевший получил травмы, причинившие вред здоровью небольшой тяжести.

      Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд лишил его свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

      09:40, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      240
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ДПС\n#суд\n#происшествие
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