По факту произошедшего силовики начали служебную проверку.

Воткинск. Удмуртия. Мужчина покончил с собой в отделении полиции в Воткинске. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, 42-летнего задержанного подозревали в незаконном хранении наркотиков.

Известно, что ночью 10 апреля мужчину доставили в помещение, где он находился вместе с сотрудником полиции. Допрос подозреваемого отложили на утро.

«Около 8 часов утра полицейский вышел в туалет, оставив задержанного одного. Вернувшись, он обнаружил задержанного <обстоятельства самоубийства>, после чего попытался провести ему реанимационные действия», - отмечают в пресс-службе. Спасти мужчину не удалось.

По факту произошедшего силовики начали служебную проверку.