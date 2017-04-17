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      Мужчина покончил с собой в отделении полиции в Воткинске

      14:01, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:01, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      469
      0
      #МВД\n#Воткинск\n#самоубийство\n#гибель человека\n#происшествие
      469
      0

      По факту произошедшего силовики начали служебную проверку.

      Воткинск. Удмуртия. Мужчина покончил с собой в отделении полиции в Воткинске. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, 42-летнего задержанного подозревали в незаконном хранении наркотиков.

      Известно, что ночью 10 апреля мужчину доставили в помещение, где он находился вместе с сотрудником полиции. Допрос подозреваемого отложили на утро.

      «Около 8 часов утра полицейский вышел в туалет, оставив задержанного одного. Вернувшись, он обнаружил задержанного <обстоятельства самоубийства>, после чего попытался провести ему реанимационные действия», - отмечают в пресс-службе. Спасти мужчину не удалось.

      По факту произошедшего силовики начали служебную проверку.

      14:01, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      469
      0
      #МВД\n#Воткинск\n#самоубийство\n#гибель человека\n#происшествие
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