  • $ 57.42 ↓
  • € 61.86 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На трассе Ижевск – Воткинск женщина-автолюбитель протаранила две машины

      18:20, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      18:20, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      549
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com/dni_18rus
      549
      0

      Водитель получила травмы и попала в больницу.

      Ижевск. Удмуртия. Женщина-автолюбитель врезалась в две машины на трассе между Ижевском и Воткинском. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, авария произошла вечером в понедельник, 27 марта.

      32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2113 решила обогнать ехавший перед ней автомобиль, но на встречной полосе врезалась сначала в МАЗ, а потом в «Ладу Весту». В результате автоледи получила травмы и попала в больницу.

      18:20, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      549
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа