На трассе Ижевск – Воткинск женщина-автолюбитель протаранила две машины

Водитель получила травмы и попала в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Женщина-автолюбитель врезалась в две машины на трассе между Ижевском и Воткинском. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, авария произошла вечером в понедельник, 27 марта.

32-летняя женщина за рулем ВАЗ-2113 решила обогнать ехавший перед ней автомобиль, но на встречной полосе врезалась сначала в МАЗ, а потом в «Ладу Весту». В результате автоледи получила травмы и попала в больницу.