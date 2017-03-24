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      ГИБДД Удмуртии: авария на Воткинском шоссе в Ижевске могла произойти из-за пьяного водителя

      18:42, 24 марта, 2017
      Ксения Чернова
      18:42, 24 марта, 2017
      Ксения Чернова
      272
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      272
      0

      Стали известны подробности ДТП, произошедшего в пятницу вечером.

      Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности ДТП, произошедшего на Воткинском шоссе в Ижевске в пятницу, 24 марта. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, в результате аварии пострадали 3 человека.

      «Все они не были пристегнуты ремнями безопасности», - отмечают в Госавтоинспекции.

      Авария произошла около 17:20 недалеко от поворота на ТЭЦ-2. 33-летний водитель «Дэу Нексии» врезался в ехавший перед ним «КамАЗ». В результате пострадали водитель и двое пассажиров легкового авто. Правоохранители полагают, что авария произошла по вине пьяного водителя «Нексии».

      18:42, 24 марта, 2017
      Ксения Чернова
      272
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
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