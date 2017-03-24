ГИБДД Удмуртии: авария на Воткинском шоссе в Ижевске могла произойти из-за пьяного водителя

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в пятницу вечером.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности ДТП, произошедшего на Воткинском шоссе в Ижевске в пятницу, 24 марта. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, в результате аварии пострадали 3 человека.

«Все они не были пристегнуты ремнями безопасности», - отмечают в Госавтоинспекции.

Авария произошла около 17:20 недалеко от поворота на ТЭЦ-2. 33-летний водитель «Дэу Нексии» врезался в ехавший перед ним «КамАЗ». В результате пострадали водитель и двое пассажиров легкового авто. Правоохранители полагают, что авария произошла по вине пьяного водителя «Нексии».