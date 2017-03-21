Продававший поддельные доллары житель Ижевска отделался условным сроком

Мужчина приобрел 85 поддельных 100-долларовых, а позже перепродал их трем ижевчанам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор мужчине, продававшему поддельные доллары. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, 39-летний мужчина отделался условным сроком.

Следствию не удалось выяснить, у кого ижевчанин приобрел 85 поддельных 100-долларовых купюр. Позже мужчина перепродал их трем жителям столицы Удмуртии.

«В последующем указанные денежные билеты были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции», - отмечается в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты»). Злоумышленник в содеянном признался и раскаялся.

Суд приговорил торговца фальшивками к 2 годам лишения свободы условно.