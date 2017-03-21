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      Продававший поддельные доллары житель Ижевска отделался условным сроком

      09:00, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      9
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
      Фото: torange.biz
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      Мужчина приобрел 85 поддельных 100-долларовых, а позже перепродал их трем ижевчанам.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор мужчине, продававшему поддельные доллары. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, 39-летний мужчина отделался условным сроком.

      Следствию не удалось выяснить, у кого ижевчанин приобрел 85 поддельных 100-долларовых купюр. Позже мужчина перепродал их трем жителям столицы Удмуртии.

      «В последующем указанные денежные билеты были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции», - отмечается в сообщении.

      Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты»). Злоумышленник в содеянном признался и раскаялся.

      Суд приговорил торговца фальшивками к 2 годам лишения свободы условно.

      09:00, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      9
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
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