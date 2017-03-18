Охранник кафе в Сарапуле сломал ребра посетителю

Пострадавший самостоятельно добрался до дома, откуда его доставили в больницу на «Скорой помощи».

Сарапул. Удмуртия. Охранник одного из кафе в Сарапуле сломал ребра посетителю во время ссоры. Пострадавший смог самостоятельно добраться до дома, откуда его и госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О последствиях инцидента в дежурную часть сообщили врачи. Полицейские в ходе проверки выяснили, что травмы 41-летнему мужчине нанес 23-летний охранник в ходе ночной потасовки.

Костолома от общепита задержали и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый может получить до 8 лет лишения свободы.