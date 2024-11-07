Более 1 700 жителей Удмуртии обратились к врачам с симптомами тревоги с начала года

Ижевск. Удмуртия. За первые десять месяцев 2024 года в Удмуртии с диагнозом «тревожное расстройство» к врачам обратились 1 707 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, со стрессом связано 45% всех заболеваний. Ежегодно в Республиканский клинический центр психического здоровья Минздрава Удмуртии с жалобами на стресс и тревогу обращаются более тысячи человек.

«Стресс — это реакция организма на внешние раздражители, которая приводит тело в состояние повышенной готовности. Незначительный стресс — естественная часть жизни, он неизбежен и даже полезен, так как делает человека сильнее и опытнее. Однако чрезмерный и постоянный стресс может привести к развитию тревожных расстройств, депрессий, неврозов и серьёзным хроническим заболеваниям», — говорит главный внештатный медицинский психолог Минздрава Удмуртии Светлана Пуговкина.

Тревожное состояние, как правило, развивается постепенно и сопровождается мышечным напряжением, усталостью, раздражительностью, расстройством сна и трудностями с концентрацией внимания. Стресс может проявляться внезапными приступами беспокойства и паники, усиленным сердцебиением и потливостью. Психологи отмечают, что наиболее подвержены стрессу подростки и люди старшего возраста — для них особенно важна социальная поддержка, принятие и понимание близких.

«Чтобы снизить влияние стрессовых ситуаций на самочувствие, важно вести здоровый образ жизни. Чаще гулять, заниматься спортом, общаться с друзьями и близкими. Использовать позитивное мышление и ограничить негативную информацию. Найти интересное хобби, которое поможет расслабиться. Это не должен быть алкоголь или курение, они только ухудшат ситуацию из-за своего токсического воздействия на организм. Если вы чувствуете, что не справляетесь со стрессом и тревожностью – обратитесь за помощью к специалистам», — отмечает Светлана Пуговкина.

Обратиться за квалифицированной психологической помощью и получить консультацию можно анонимно по телефону 8-800-100-09-06. Звонки принимаются круглосуточно.