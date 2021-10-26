В реанимации с ковидом находятся две будущие мамы и один ребенок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 602 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. 142 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил в прямом эфире канала #БречаловLive.

Среди находящихся в реанимации две будущие мамы на поздних сроках беременности и один ребенок. С начала пандемии в Удмуртии умерли 4 беременные женщины с коронавирусом.

В борьбе за здоровье и жизнь пациентов страдают и сами медики. По словам Александра Бречалова, сейчас в Удмуртии на больничный вышли 258 врачей и 512 специалистов среднего медицинского звена.

Сохраняется и острый кадровый дефицит в учреждениях здравоохранения. Вакантными остаются 618 врачебных ставок и 728 – среди среднего медперсонала.