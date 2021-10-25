Суточная заболеваемость ковидом в Удмуртии превысила 400 человек

Зафиксировано 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. Еще 401 человек заболел коронавирусом в Удмуртии за последние сутки. Среди зараженных 53 ребенка и 92 пенсионера старше 65 лет. Информацию по распространению заболевания на территории республики по состоянию на 25 октября публикует региональный оперативный штаб.

Более половины всех новых случаев заражения зафиксировано в Ижевске, диагноз подтвердился у 220 горожан. 40 заболевших выявили в Воткинске, 18 – в Якшур-Бодьинском, 17 – в Увинском, 12 – в Шарканском, 11 – в Сюмсинском районе. По 10 пациентов с коронавирусом обратились за помощью в Глазовском районе, Можге и Сарапуле.

30 больных ковидом не перенесли заболевание. Умершим было от 42 до 95 лет.

В Удмуртии вакцинировано 467 467 человек, 339 122 из них поставили вторую прививку. 77 116 вакцинировано однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Число больных ковидом в Удмуртии приближается к 10 тыс. человек. 641 пациент находится в тяжелом состоянии.