Прокуратура начал проверку после массового заболевания «желтухой» в одной из деревень Удмуртии

По подозрению на «Гепатит «А» госпитализировано 12 человек, диагноз 7 из них подтвердился.

Завьялово. Удмуртия. Районная прокуратура и Роспотребнадзор Удмуртии начали проверку после массового заболевания «желтухой» в деревне Сизево Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным на 24 мая 2018 года, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 12 жителей деревни по подозрению на «Гепатит «А». Диагноз подтвердился у 7 человек. В настоящее время врачами-инфекционистами проводится обследование остальных жителей Сизево.

Также в населенном пункте проведены работы по обеззараживанию воды в централизованном водопроводе.

Проведение проверки находится на контроле прокуратуры Удмуртии.