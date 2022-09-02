Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Аварийные бригады проверяют состояние ливневок Ижевска после дождя

10:40, 02 сентября, 2022
Анна Торхова
Аварийные бригады проверяют состояние ливневок Ижевска после дождя
10:40, 02 сентября, 2022
Анна Торхова
330
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дожди\n#коммунальщики
Фото: arzik2
330
0

В приоритете самые часто подтопляемые участки.

Ижевск. Удмуртия. Аварийные бригады проверяют ливневые решетки в Ижевске после прошедшего дождя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне рабочие осмотрели дождеприемные колодцы и очистили их от мусора. В первую очередь бригады проверяют состояние ливневок на самых подтопляемых городских участках: перекрестке улиц Чугуевского и Карла Маркса, улице Союзной, улице 40 лет Победы, на улице Гагарина и в микрорайоне завода Нефтемаш.

Всего в городе 1617 дождеприемных колодцев и более 1,5 тыс. — смотровых. Чтобы вода полностью ушла с тротуаров и дорог в ливневую канализацию, необходимо около трех часов. 

10:40, 02 сентября, 2022
Анна Торхова
330
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дожди\n#коммунальщики