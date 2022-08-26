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Мирный атом: у гостиницы «Глазов» планируют установить арт-объект

17:35, 26 августа, 2022
Анна Торхова
Мирный атом: у гостиницы «Глазов» планируют установить арт-объект
17:35, 26 августа, 2022
Анна Торхова
39
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#искусство\n#арт
Фото: vk.com/glazov.hotel
39
0

Среди горожан запускали голосование.

Глазов. Удмуртия. Арт-объект планируют установить у гостиницы «Глазов». Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Горожанам предложили выбрать один из трех вариантов дизайна. Больше всего голосов получил «Мирный Атом-Глаз» — его поддержали 1945 человек. «Атом изображен в виде ядра и траекторий движения электронов по петле Мёбиуса. Рука, держащая атом, символизирует приручение частицы, долгое время считавшейся элементарной», — говорится в группе гостиницы в соцсети «ВКонтакте».

Второе место досталось арт-объекту «Глазов – северная столица Удмуртии». Меньше всего голосов — 269, получила модель активной зоны ядерного реактора.

17:35, 26 августа, 2022
Анна Торхова
39
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#искусство\n#арт