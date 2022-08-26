Мирный атом: у гостиницы «Глазов» планируют установить арт-объект

Глазов. Удмуртия. Арт-объект планируют установить у гостиницы «Глазов». Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Горожанам предложили выбрать один из трех вариантов дизайна. Больше всего голосов получил «Мирный Атом-Глаз» — его поддержали 1945 человек. «Атом изображен в виде ядра и траекторий движения электронов по петле Мёбиуса. Рука, держащая атом, символизирует приручение частицы, долгое время считавшейся элементарной», — говорится в группе гостиницы в соцсети «ВКонтакте».

Второе место досталось арт-объекту «Глазов – северная столица Удмуртии». Меньше всего голосов — 269, получила модель активной зоны ядерного реактора.