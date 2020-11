В Ижевском микрорайоне Люлли новую котельную назвали в честь рабочего Сергея Постового

Ижевск. Удмуртия. Новой котельной в ижевском микрорайоне Люлли присвоено имя Сергея Постового, который 28 сезонов обеспечивал абонентов теплом. Торжественное открытие именной таблички состоялось в среду, 18 ноября.

Автоматизированную котельную построили летом 2020 года в рамках концессии с администрацией города. Она пришла на смену старому отопительному объекту, расположенному в двух километрах от подключенных к нему многоквартирного дома, детского сада и магазина.

«Идея присвоить объекту имя Сергея Николаевича принадлежит коллективу наших котельных. Я с радостью это поддержал. Для нас это честь, потому что человек проработал с нами 28 лет, значит, мы ему нравимся, а он, безусловно, нам», — сказал директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

Сергей Постовой с 1992 года нёс службу слесарем КИПиА на старой люллинской котельной, которую сейчас вывели из эксплуатации. В 2016 году он вышел на пенсию, но не оставил свой ответственный пост. Получив дополнительное образование аппаратчика химводоочистки, Сергей Николаевич вновь был принят на работу.

После строительства новой котельной почётный работник перешёл на работу в Ленинский район, на объект по улице Июльской, где осваивается процесс автоматической водоподготовки.

«За 28 сезонов, что я тут работаю, не было ни одной аварии, не считая естественных физических износов. Я не сожалею о том, что построили новую котельную, а ту оставили, не живу прошлым. Ярый сторонник новых технологий», — рассказал Сергей Постовой.

Это первый случай в Ижевске, когда энергообъекту присвоили имя почётного рабочего, но, как сообщили в компании «Т Плюс», далеко не последний.

«Мы решили, что это станет традицией. Мы практически закончили модернизацию котельной «Июльская» в Ленинском районе, приближается к финалу строительство котельной на ТЭЦ-1. После того, как все работы завершатся, мы отметим отличившихся рабочих наших производств, назвав в их честь эти важные инфраструктурные объекты», — отметил директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

