Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В Ижевске может появиться Литературный сквер»

В сквере у национальной библиотеки уложат брусчатку и высадят тысячу цветов.

Ижевск. Удмуртия. В сентябре в Ижевске откроют два новых общественных пространства для отдыха и досуга. 29 июля глава города Олег Бекмеметьев проверил ход работ на объектах.

В этом году Воздушно-десантные войска отметят свое 90-летие. К этому празднику будет приурочено открытие площади и монумента «Слава ВДВ» рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества. На стеле увековечат фамилии 7 бойцов. На одной половине появятся барельефы воинов, сражавшихся в конфликтах 20 века, на другой – боевой путь десантников 21 века. В разработку эскиза памятника Союз десантников вложил около 1,5 млн собранных собственными силами средств. Всего же пространство обойдется в 4,3 млн рублей: это средства инициативного бюджетирования и нацпроекта «Жильё и городскася среда»

По словам главы города Олега Бекмеметьева, в рамках программы «Безопасный город» в следующем году на площади у мемориала планируется установить камеры. «Мы имеем опыт и по Центральной площади, и по остановкам общественного транспорта, и по скверу оружейника Драгунова, что камеры, которые не выведены на пульт МВД, они работают в режиме: «увидел-идентифицировал- сообщил», а камеры, которые выведены на «Безопасный город»: «увидел-выехал», система работает гораздо оперативнее», - добавил глава.

В настоящее время памятник готов на 80%. Презентовать его планируют 15 сентября. В этот день горожанам расскажут биографию каждого война, изображенного на мемориале. Площадь вокруг монумента откроют 2 августа. Сегодня здесь уже уложена брусчатка, подрядчик устанавливает освещение, скамейки и урны.

«Этот объект необходим людям, Ижевск – родина многих героев, которые вложили свою лепту в военных конфликтах. Пока люди помнят об этом, к этим мемориалам не зарастет народная тропа. <…>. Я бы рассматривал такую концепцию, чтобы у каждого рода войск, такого мемориала, была своя территория, поскольку у каждого памятника есть свои люди, которые приходят сюда поклониться», - рассказал председатель Гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительству, землеустройству и экологии Игорь Стыценко.

Ещё одна точка притяжения в Ижевске – сквер у национальной библиотеки, который откроют 30 сентября. Из-за своего особого месторасположения, парк может обрести тематический характер – литературный. Вскоре там уложат брусчатку, посадят около тысячи цветов, установят 18 опор освещения, 10 скамеек и столько же урн. Работы обойдутся в 4,2 млн рублей.

«Важно, чтобы такие места появлялись не только в центре, но и в различных районах города, в шаговой доступности, чтобы людям было удобно прийти туда после работы, встретиться с друзьями, и не тратить время на дорогу», - добавил активист, представитель завода «Купол» Антон Жиляев.

Олег Бекмеметьев предложил в отношении этого сквера придерживаться концепции Литературного сквера, так как рядом скоро после капремонта откроется Национальная библиотека.

Как рассказал Олег Бекмеметьев, в следующем году в Ижевске планируется реализовать еще 4 масштабных проекта за счёт бюджета: продолжить обустройство территории у ТРК «Столица», парка «Тишино», сквера «Заречный» в Ленинском районе, а также приступить к благоустройству Березовой рощи.

Помимо этого, к созданию общественных пространств подключается и бизнес. В этом году появится прогулочная зона вдоль речки Подборенки у нового микрорайона, которую благоустраивает девелопер. Уже есть предложения по благоустройству лесопосадки вдоль 40 лет Победы ближе к перекрёстку с 10 лет Октября – там застройщик предлагает организовать тропу здоровья: засыпать дорожки щепой, установить освещение, мафы, информационные таблички.