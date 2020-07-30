  • $ 72.23 ↑
  • € 84.91 ↑

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В Ижевске может появиться Литературный сквер»

11:00, 30 июля, 2020
Анна Торхова
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В Ижевске может появиться Литературный сквер»
11:00, 30 июля, 2020
Анна Торхова
166
0
#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека
Фото: ИА «Сусанин»
166
0

В сквере у национальной библиотеки уложат брусчатку и высадят тысячу цветов.

Ижевск. Удмуртия. В сентябре в Ижевске откроют два новых общественных пространства для отдыха и досуга. 29 июля глава города Олег Бекмеметьев проверил ход работ на объектах.

В этом году Воздушно-десантные войска отметят свое 90-летие. К этому празднику будет приурочено открытие площади и монумента «Слава ВДВ» рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества. На стеле увековечат фамилии 7 бойцов. На одной половине появятся барельефы воинов, сражавшихся в конфликтах 20 века, на другой – боевой путь десантников 21 века. В разработку эскиза памятника Союз десантников вложил около 1,5 млн собранных собственными силами средств. Всего же пространство обойдется в 4,3 млн рублей: это средства инициативного бюджетирования и нацпроекта «Жильё и городскася среда»

По словам главы города Олега Бекмеметьева, в рамках программы «Безопасный город» в следующем году на площади у мемориала планируется установить камеры. «Мы имеем опыт и по Центральной площади, и по остановкам общественного транспорта, и по скверу оружейника Драгунова, что камеры, которые не выведены на пульт МВД, они работают в режиме: «увидел-идентифицировал- сообщил», а камеры, которые выведены на «Безопасный город»: «увидел-выехал», система работает гораздо оперативнее», - добавил глава.

В настоящее время памятник готов на 80%. Презентовать его планируют 15 сентября. В этот день горожанам расскажут биографию каждого война, изображенного на мемориале. Площадь вокруг монумента откроют 2 августа. Сегодня здесь уже уложена брусчатка, подрядчик устанавливает освещение, скамейки и урны.

«Этот объект необходим людям, Ижевск – родина многих героев, которые вложили свою лепту в военных конфликтах. Пока люди помнят об этом, к этим мемориалам не зарастет народная тропа. <…>. Я бы рассматривал такую концепцию, чтобы у каждого рода войск, такого мемориала, была своя территория, поскольку у каждого памятника есть свои люди, которые приходят сюда поклониться», - рассказал председатель Гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительству, землеустройству и экологии Игорь Стыценко.

Ещё одна точка притяжения в Ижевске – сквер у национальной библиотеки, который откроют 30 сентября. Из-за своего особого месторасположения, парк может обрести тематический характер – литературный. Вскоре там уложат брусчатку, посадят около тысячи цветов, установят 18 опор освещения, 10 скамеек и столько же урн. Работы обойдутся в 4,2 млн рублей.

«Важно, чтобы такие места появлялись не только в центре, но и в различных районах города, в шаговой доступности, чтобы людям было удобно прийти туда после работы, встретиться с друзьями, и не тратить время на дорогу», - добавил активист, представитель завода «Купол» Антон Жиляев.

Олег Бекмеметьев предложил в отношении этого сквера придерживаться концепции Литературного сквера, так как рядом скоро после капремонта откроется Национальная библиотека.

Как рассказал Олег Бекмеметьев, в следующем году в Ижевске планируется реализовать еще 4 масштабных проекта за счёт бюджета: продолжить обустройство территории у ТРК «Столица», парка «Тишино», сквера «Заречный» в Ленинском районе, а также приступить к благоустройству Березовой рощи.

Помимо этого, к созданию общественных пространств подключается и бизнес. В этом году появится прогулочная зона вдоль речки Подборенки у нового микрорайона, которую благоустраивает девелопер. Уже есть предложения по благоустройству лесопосадки вдоль 40 лет Победы ближе к перекрёстку с 10 лет Октября  – там застройщик предлагает организовать тропу здоровья: засыпать дорожки щепой, установить освещение, мафы, информационные таблички.

11:00, 30 июля, 2020
Анна Торхова
166
0
#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

08:55, 24 июля, 2020
4516

Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

3922
09:40, 23 июля, 2020

Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды

3586
18:00, 24 июля, 2020

В Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом

3368
09:15, 26 июля, 2020

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

2995
16:50, 27 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
4012

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

3378
15:53, 27 июля, 2020

Патриарх Кирилл лишил сана схиигумена Сергия

1649
13:32, 24 июля, 2020

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

1497
16:55, 28 июля, 2020

В проекте «Военкоры» телеканала RT журналисты вспомнят о своих первых поездках в «горячие точки»

1397
19:17, 25 июля, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци

11:35, 24 июля, 2020
1516

Протестующие в американском Портленде лишили зрения троих агентов ФБР

1444
14:42, 25 июля, 2020

Из-за лишнего веса туристов венецианские гондольеры стали принимать меньше пассажиров на борт

1338
17:32, 23 июля, 2020

Израиль нанес авиаудар по Сирии

1214
10:49, 25 июля, 2020

От тюрьмы да от сумы: украинцам предложили купить подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

1183
18:05, 24 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3023

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3599

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4211

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3974

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4301

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
10419

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9061

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6685

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
13535

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12245

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12254

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
18880