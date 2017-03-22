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      Иван Новиков: в Удмуртии не ведется работа по созданию программ развития социальной инфраструктуры

      17:22, 22 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      17:22, 22 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      139
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#Иван Новиков\n#Минстрой
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Об этом глава Минстроя заявил на расширенной коллегии ведомства, посвященной итогам 2016 года.

      Ижевск. Удмуртия. Министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Новиков заявил о том, что в городах республики не ведется работа по созданию программ развития социальной инфраструктуры. Об этом глава ведомства рассказал на расширенной коллегии министерства в среду, 22 марта.

      «С утверждением генпланов или внесения в них изменений работа наша не заканчивается. Администрациям муниципальных образований необходимо в кратчайшие сроки осуществить разработку или корректировку программ коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры», - обратился к участникам заседания Новиков.

      По словам руководителя министерства, муниципальные образования не ведут работу по разработке последнего вида программы.

      «О первой программе вы все хорошо знаете (коммунальная), обращаюсь к муниципалитетам, ее вы разрабатываете, с транспортом несколько хуже, а вот комплексная программа развития социальной инфраструктуры - совершенно работа не ведется. Мы об этом говорим и продолжаем говорить. Единственный район, который этим занимается – Можгинский, он начал разработку», - сказал Иван Новиков.

      Он также отметил, что Минстрой будет контролировать наличие и актуализацию этих программ, так как они тесно связаны со строительством новых объектов.

      Наша справка:

      Социальная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сюда относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки) и др.

      17:22, 22 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      139
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#Иван Новиков\n#Минстрой
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