  • $ 57.23 ↓
  • € 61.73 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Работников завода по УХО в Кизнере не будут увольнять из-за сокращения сроков программы уничтожения химоружия

      13:41, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      13:41, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      100
      0
      #Ижевск\n#Кизнер\n#Михаил Бабич\n#Удмуртия\n#Бабич\n#химическое оружие
      100
      0

      Об этом заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин.

      Кизнер. Удмуртия. Перенос завершения программы уничтожения химоружия (УХО) с 2018 на 2017 год не приведет к сокращению персонала на последнем действующем объекте по УХО в Кизнере. Об этом со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерия Капашина, сообщает «Интерфакс».

      «Люди ничего не теряют в Кизнере. Мы никого не увольняем. В таком штате они будут до окончания программы, до декабря 2018 года. Заработную плату будут получать ту же, что и получали. Потому что они будут работать с реакционными массами, уничтожать реакционные массы», - сказал Капашин.

      Он также добавил, что, начиная с 1 января 2019 года объект будут перепрофилировать в течение трех лет для передачи инвестору.

      Сейчас в России уничтожено 97% запасов отравляющих веществ.

      Напомним, ранее полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в беседе с Владимиром Путиным сообщил, что работы по уничтожению химоружия на последнем российском объекте в Кизнере могут завершить на год раньше.

      В феврале 2017 года Михаил Бабич побывал с рабочим визитом в Удмуртии и посещал объект в Кизнере. Тогда он заявил, что более 76% химоружия из общего объема запасов отравляющих веществ уже уничтожили.

      13:41, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      100
      0
      #Ижевск\n#Кизнер\n#Михаил Бабич\n#Удмуртия\n#Бабич\n#химическое оружие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа