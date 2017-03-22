Работников завода по УХО в Кизнере не будут увольнять из-за сокращения сроков программы уничтожения химоружия

Об этом заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин.

Кизнер. Удмуртия. Перенос завершения программы уничтожения химоружия (УХО) с 2018 на 2017 год не приведет к сокращению персонала на последнем действующем объекте по УХО в Кизнере. Об этом со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерия Капашина, сообщает «Интерфакс».

«Люди ничего не теряют в Кизнере. Мы никого не увольняем. В таком штате они будут до окончания программы, до декабря 2018 года. Заработную плату будут получать ту же, что и получали. Потому что они будут работать с реакционными массами, уничтожать реакционные массы», - сказал Капашин.

Он также добавил, что, начиная с 1 января 2019 года объект будут перепрофилировать в течение трех лет для передачи инвестору.

Сейчас в России уничтожено 97% запасов отравляющих веществ.

Напомним, ранее полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в беседе с Владимиром Путиным сообщил, что работы по уничтожению химоружия на последнем российском объекте в Кизнере могут завершить на год раньше.

В феврале 2017 года Михаил Бабич побывал с рабочим визитом в Удмуртии и посещал объект в Кизнере. Тогда он заявил, что более 76% химоружия из общего объема запасов отравляющих веществ уже уничтожили.