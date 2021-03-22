Более 150 работ прислали на конкурс «Крылья науки» в Ижевске

Голосование за лучшие работы пройдет на сайте «Сусанин» в апреле.

Ижевск. Удмуртия. Более 150 работ прислали участники конкурса детских научно-исследовательских проектов «Крылья науки» в Ижевске. Его организатором выступило Управление образования администрации Ижевска совместно с информационно-методическим центром «Альтернатива».

Юные исследователи в своих работах отвечают на такие вопросы, как «Куда ушли динозавры?» или «Откуда в хлебе столько дырочек?», проводят исследования качества молока, влияние качества воды в аквариуме на жизнедеятельность аквариумных рыб. Главному жюри конкурса предстоит тщательная оценка всех присланных работ. Главными критериями являются актуальность темы, наличие выдвинутой гипотезы, соответствие выводов этой гипотезы, а также умение участника давать развернутые ответы по теме конкурсной работы.

С 5 по 14 апреля на сайте информагентства «Сусанин» в специальном разделе конкурса читатели смогут проголосовать за лучшие открытия и исследования ребят. Работы, ставшие победителями в каждой номинации, получат подарки от партнеров.

Сроки проведения конкурса: с 15 февраля по 20 апреля. Все подробности конкурса: на alt.izh.one, susanin.news.

Партнер проекта «Крылья науки 2021», сеть фитнес-клубов «Спортивный квартал» предлагает:

тренажерный зал, фитнес-тренировки, бассейн, зал бокса, аквафитнес, а также секции для детей, начиная с 6 месяцев.

Спортивный квартал - территория здоровья!

Тел. 333-550

http://sportkvartal.ru/