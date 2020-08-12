Реализовать проект планируют в Лаборатории культурного будущего.



Ижевск. Удмуртия. Школьников Ижевска бесплатно обучат SMM и PR. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Проект Республиканского дома народного творчества – Лаборатория культурного будущего «ӟардон», стал победителем Всероссийского конкурса и получит финансирование на его воплощение. Добровольцам расскажут про PR, SMM, научат работать с современными информационными технологиями, расскажут историю и культуру родного края. После каждого такого занятия волонтеры будут создавать готовый продукт.



Помимо этого, Удмуртия получит 5,9 млн рублей федеральных субсидий на развитие добровольческих инициатив. Региональная заявка на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» вошла в число победителей. Благодаря этому, средства будут направлены на формирование ресурсных центров поддержки добровольчества в 2021 году в трех районах Удмуртии – Игринском, Увинском и Дебесском.



Также в республике реализуют еще 5 добровольческих практик:



- волонтеры адаптивного спорта от Спортивно-адаптивной школы Удмуртии. Размер субсидии составил более 799 тыс. рублей;



- 438,5 тыс. рублей получит проект «Команда 112» от Добровольческого агентства «Да!»;



- лаборатория культурного будущего от Дома молодежи получит на реализацию 313,5 тыс. рублей;



- мобильная академия старшего поколения от Вавожской централизованной библиотечной системы – размер субсидии составит почти 238 тыс. рублей;



- «Дай лапу» от молодежного центра Завьяловского района – 141,7 тыс. рублей.



Один из победителей – Лаборатория культурного будущего «ӟардон»



На грантовые средства конкурса в ноябре 2020 года в Удмуртии также будет открыт Центр по поддержке добровольчества.