В школах Ижевска появятся десантные классы

Отучившиеся в таких классах ребята смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют 5 десантных классов – по одному в каждом районе города. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

После окончания обучения подростки получат удостоверение кадета воздушно-десантного направления и свидетельство об окончании программы спецподготовки. Это даст ребятам дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также предоставит в рамках призыва в армию приоритет в выборе рода войск.

Классы создадут к сентябрю 2020 года. До этого времени подростки будут заниматься в Школе юных летчиков.

Отметим, создать классы планируют благодаря гранту в размере 711 тыс.рублей, выигранному совместным проектом Школы юных летчиков и Союзом десантников Удмуртии «Крылатая пехота» на конкурсе президентских грантов. Также на эти средства ученикам пошьют форму.