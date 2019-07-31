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В школах Ижевска появятся десантные классы

11:40, 31 июля, 2019
Анна Торхова
В школах Ижевска появятся десантные классы
11:40, 31 июля, 2019
Анна Торхова
27
0
#армия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ВДВ\n#военные\n#парашют
Фото: mil.ru
27
0

Отучившиеся в таких классах ребята смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют 5 десантных классов – по одному в каждом районе города. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

После окончания обучения подростки получат удостоверение кадета воздушно-десантного направления и свидетельство об окончании программы спецподготовки. Это даст ребятам дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также предоставит в рамках призыва в армию приоритет в выборе рода войск.

Классы создадут к сентябрю 2020 года. До этого времени подростки будут заниматься в Школе юных летчиков.  

Отметим, создать классы планируют благодаря гранту в размере 711 тыс.рублей, выигранному совместным проектом Школы юных летчиков и Союзом десантников Удмуртии «Крылатая пехота» на конкурсе президентских грантов. Также на эти средства ученикам пошьют форму. 

11:40, 31 июля, 2019
Анна Торхова
27
0
#армия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ВДВ\n#военные\n#парашют

 

 

 


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