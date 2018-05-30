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Общественные наблюдатели проследят за школьными экзаменами в Удмуртии

09:55, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:55, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
296
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#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#школа\n#Минобрнауки\n#наблюдения\n#экзамен
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Уже зарегистрировалось более 400 желающих.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике на ЕГЭ зарегистрировано 177 общественных наблюдателей, на ГИА-9 - 228 общественных наблюдателей. Такие данные приводит на момент вторника, 29 мая, пресс-служба Минобразования Удмуртии.

Общественное наблюдение ввели с целью повышения открытости и прозрачности проведения государственной итоговой аттестации, а также информирования общественности о ходе экзаменов. Общественными наблюдателями могут стать представители государственных органов законодательной власти, попечительских советов образовательных учреждений, СМИ, родительских комитетов общеобразовательных учреждений, общественных объединений и организаций. Общественные наблюдатели могут присутствовать в пункте проведения экзамена (ППЭ), в том числе и в аудиториях, где проходят сами экзамены.

По итогам проведенной работы наблюдатели составят «Акт общественного наблюдения о проведении ЕГЭ в ППЭ». При подготовке к работе наблюдатели изучают всю необходимую документацию, проходят инструктаж, соблюдают порядок проведения ЕГЭ в месте его проведения.

09:55, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
296
0
#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#школа\n#Минобрнауки\n#наблюдения\n#экзамен

 

 

 


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