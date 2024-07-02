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Служебник и Библию 19 века оцифруют в удмуртском центре консервации и реставрации

08:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Служебник и Библию 19 века оцифруют в удмуртском центре консервации и реставрации
08:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
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#реставрация\n#Удмуртия\n#памятник\n#книги\n#газеты
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии
58
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Помимо этого, отреставрируют 32 номера газеты «Ижевская правда» за 1920 год.

Ижевск. Удмуртия. В центре консервации и реставрации Национальной библиотеки Удмуртии оцифруют 35 книжных памятников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди них 32 номера газеты «Ижевская правда» за 1920 год и три книги, напечатанные в конце 18 века и в первой четверти 19 века.

За полгода 2024 года сотрудники центра отреставрировали 13 номеров газеты, начиная с №64. В процессе реставрации книги религиозного содержания – изданные в Петербурге Алфавит духовный 1792 года и Библия 1820 года, а также напечатанный в Москве Служебник 1808 года. Их оцифровка запланирована на осень 2024 года.

08:30, 02 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#реставрация\n#Удмуртия\n#памятник\n#книги\n#газеты