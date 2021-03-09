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Глазов и Сарапул получат по 3 млн рублей на создание виртуальных концертных залов

16:30, 09 марта, 2021
Юрий Абашев
Глазов и Сарапул получат по 3 млн рублей на создание виртуальных концертных залов
16:30, 09 марта, 2021
Юрий Абашев
1530
0
#Сарапул\n#Глазов\n#инновации\n#культура\n#прямая трансляция
Фото: pixabay.com
1530
0

Это позволит проводить прямые трансляции концертов и выступлений.

Ижевск. Удмуртия. Глазов и Сарапул получат средства на создание у себя виртуальных концертных залов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Согласно документу, Сарапул в 2021 году получит 3 086 419 рублей, столько же выделят Глазову, но в 2022 году. 

По словам министра культуры Удмуртской Республики, Владимира Соловьёва, виртуальный зал в Сарапуле откроется в Детской школе искусств №2.

Напомним, что подобная новинка появилась в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске. Для виртуального концертного зала закупается современная аудио- и видеотехника, которая позволяет проводить прямые трансляции концертов и других мероприятий в соцсетях.

16:30, 09 марта, 2021
Юрий Абашев
1530
0
#Сарапул\n#Глазов\n#инновации\n#культура\n#прямая трансляция