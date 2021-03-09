Глазов и Сарапул получат по 3 млн рублей на создание виртуальных концертных залов

Это позволит проводить прямые трансляции концертов и выступлений.

Ижевск. Удмуртия. Глазов и Сарапул получат средства на создание у себя виртуальных концертных залов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Согласно документу, Сарапул в 2021 году получит 3 086 419 рублей, столько же выделят Глазову, но в 2022 году.

По словам министра культуры Удмуртской Республики, Владимира Соловьёва, виртуальный зал в Сарапуле откроется в Детской школе искусств №2.

Напомним, что подобная новинка появилась в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске. Для виртуального концертного зала закупается современная аудио- и видеотехника, которая позволяет проводить прямые трансляции концертов и других мероприятий в соцсетях.