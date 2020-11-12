Работа над созданием портала уже началась.

Ижевск. Удмуртия. Единый фольклорно-этнографический сайт создадут в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртской Республики, работа по его разработке уже началась.

На едином портале планируется собрать материал из разных архивов республики.

«В первую очередь в него войдут аудио, видео, фотоматериалы из фонда Республиканского дома народного творчества, а также данные из архивов научных институтов, вузов, муниципальных образований», – отмечается в сообщении.

Сайт будет называться «Merа́s». Это диалектное слово в переводе с удмуртского означает «наследие», «реликвия». На сайте будет представлена интерактивная карта Удмуртии с описанием топонимики населенных пунктов, объектах, бытовавших либо бытующих в данном населенном пункте. Пользователи смогут узнать подробнее об обрядах и праздниках, песнях, народной хореографии, музыкальных инструментах, играх и так далее. Информация будет публиковаться на трех удмуртском, русском и английском языках.

Над созданием портала трудятся эксперты – этнографы, фольклористы, языковеды, музыковеды, этнохореологи. Они анализируют и описывают экспедиционные материалы в соответствии со своей областью.