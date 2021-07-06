Удмуртия вошла в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов России

В рейтинге она занимает 11 место.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-20 наиболее результативных промышленных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Минпромторг России разработал «пилотный» проект рейтинга эффективности. Он позволяет провести анализ продуктивности реализации промышленной политики в регионах. Удмуртия заняла в нем 11 место из 20.

Регионы оценивали по 4 критериям:

- экономическое развитие региона (включает 5 показателей);

- взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (16 показателей);

- нормативно-правовая база региона: региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей);

- деловая активность региона: молодежная политика и промышленный туризм (8 показателей).

Такая оценка поможет субъектам определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки.