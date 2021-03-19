Промпроизводство в Удмуртии за первые два месяца показало спад на 9,5%

По данным Минэка, значительное снижение в динамику промышленного производства вносит добыча полезных ископаемых.

Ижевск. Удмуртия. По итогам января-февраля индекс промпроизводства в Удмуртии составил 90,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

По данным ведомства, значительное снижение в динамику промышленного производства вносит добыча полезных ископаемых. Так, спад в этой отрасли по итогам двух месяцев составил 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем добычи нефти составил 1488,2 тыс. тонн, что на 14,7% ниже уровня прошлого года.

Выпуск обрабатывающих отраслей сократился на 8,4%. По информации министерства экономики, подобное снижение обусловлено, в том числе, тем, что февраль прошлого года был на 1 день длиннее февраля этого года. «Это оказало влияние на результаты работы отраслей с непрерывным циклом производства, прежде всего в сырьевом секторе», - отметили в ведомстве.

Существенный спад наблюдается в полиграфической деятельности и сфере копирования носителей информации. Снижение индекса промышленного производства по итогам января-февраля составило 76,9%. Кроме того, снижение зафиксировано в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – на 26,3%, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 25,5%, в производстве одежды – на 21,3%, в производстве прочих готовых изделий – на 18,2%, а также в производстве химических веществ и химических продуктов на 17,9%.

Есть отрасли, показавшие рост. Помимо сферы производства прочих транспортных средств и оборудования (рост в 3,2 раза), увеличение выпуска продемонстрировали также производство текстильных изделий – на 72,7%, производство кожи и изделий из неё – на 68,2%, электрического оборудования – на 24,9%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 18%, а также производство резиновых и пластмассовых изделий – на 11,8%.

Рост объемов к январю-февралю 2020 года показали энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 15%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 42,4%. Это обусловлено климатическим фактором. Из-за февральских морозов выросло потребление энергоресурсов.