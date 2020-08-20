В Удмуртии завершился первый бизнес-акселератор, прошедший в онлайн-режиме

Обучение прошли 56 компаний республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги четвёртого потока Бизнес-акселератора. Как сообщили в Корпорации развития республики, 10 финалистов программы представили свои проекты инвесторам и рассказали об итогах четырёхмесячного обучения в режиме «онлайн».

«Четвёртый поток случился очень кстати. Его запустили в самый «разгар» пандемии и ограничений. Несмотря на онлайн-формат обучения, посещаемость была практически 100-процентная. Как итог — более 50 новых рабочих мест. Рост выручки отдельных участников превысил 200%. Спасибо нашей команде за работу и организацию акселератора несмотря ни на что», — отметил гендиректор корпорации Константин Сунцов.

Победителем четвёртого потока стало ООО «Учебные Технологии», которое производит и продаёт школьную мебель и доски. Её рост за период обучения в Бизнес-акселераторе составил 6,8 млн рублей к прошлому году (235%). Второе место занял ИП Курочкин А.С. (франшиза по доставке цветов), на третьем месте — ООО «ГК» Пневмоавтоматика» (поставка промышленного пневматического оборудования). Компании, занявшие первое и второе место, получили сертификаты номиналом 500 и 250 тысяч рублей на продвижение, третьем место — сертификат на 100 тысяч рублей на обучение.

Напомним, что четвертый поток Бизнес-акселератора стартовал 13 апреля. Обучение в режиме «онлайн» прошли 56 компаний Удмуртии. Это строительные компании, предприятия розничной торговли, IT, производители продуктов питания, мебели, оборудования, предприятия металлообработки и машиностроения.

В связи с пандемией по коронавирусу программа была скорректирована и включила в себя такие актуальные темы, как «антикризисное управление» и «онлайн-продажи». По окончании курса всех участников ждёт пост-сопровождение трекерами, они смогут продолжить работу в группах для достижения результатов.