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Удмуртия станет единственным пилотным регионом налогового эксперимента

17:26, 10 октября, 2019
Анна Торхова
Удмуртия станет единственным пилотным регионом налогового эксперимента
17:26, 10 октября, 2019
Анна Торхова
512
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#эксперимент
512
0

Позже к эксперименту присоединятся еще 5 регионов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала первым регионом России, где в 2019 году начнется налоговый эксперимент по предоставлению предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» налоговых преференций. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Еще в пяти регионах России эксперимент стартует в 2020 году.

Изменения внесут в республиканские законы. Для предприятий установят нулевую ставку по налогу на имущество в отношении впервые вводимых в эксплуатацию на территории Удмуртии объектов недвижимого имущества.

Для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты, расширят спектр применения льготы по налогу на имущество. Также уточнят период предоставления льготы: пять лет с момента постановки имущества на бухгалтерский учёт.

Помимо этого, будут внесены изменения в порядок предоставления льгот по уплате налога на прибыль организациям, реализующим региональный инвестиционный проект. Срок льготной ставки налога на прибыль ограничат пятью годами. Специальные условия будут действовать на весь период реализации нацпроекта – до 2024 года.

В связи с этим, к концу 2019 года рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики должен составить 2,2%, в 2020 году – еще 3,1%. К 2024 году ежегодный прирост должен составить не менее 5%.

17:26, 10 октября, 2019
Анна Торхова
512
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#эксперимент

 

 

 


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