В Ижевске состоится одна из лучших ярмарок России

«Всероссийская ярмарка в Ижевске» развернется с 27 апреля по 1 мая в двух павильонах на Центральной площади.

Ижевск. Удмуртия. Весенние дни в Ижевске украсит «Всероссийская ярмарка». Этот проект, который называют одним из лучших в стране, будет работать с 27 апреля по 1 мая.

Ярмарочные ряды развернутся в двух павильонах на Центральной площади города.

Ярмарка отличается свежей, интересной продукцией, ряд которой представляют производители. Свои товары и услуги продемонстрируют порядка 160 предприятий с географией от Новосибирска до Сочи.

Посетителей ждет шикарный выбор морских и речных деликатесов с Сахалина и Камчатки, фермерских мясных закусок, приготовленных по фирменным рецептам; сыры российских, белорусских, абхазских производителей, более 60 видов специй, чай с семейных южных плантаций, продукты здорового питания. Большие и маленькие сладкоежки смогут выбрать узбекские торты, классическую и оригинальную халву, южную чурчхелу, натуральный мармелад ручной работы, финские лакомства, разнообразный мед из регионов России и многое другое.

На ярмарку привезут персидские покрывала, льняные творенья костромских мастериц, «умные» мелочи для кухни, полезные товары для дома, деревянные 3D-конструкторы и игрушки-забавы. Дачникам предложат широкий ассортимент саженцев, садовый инструмент, поливочные системы.

Весенне-летний гардероб составят авторские пальто и жакеты с набивным рисунком, hand made одежда, головные уборы, платья из натуральных тканей, домашний трикотаж и многое другое.

Это малая часть товаров, лучше прийти и увидеть всё своими глазами!

Режим работы: 27апреля (четверг) 11:00-19:00, 28-30 апреля (пятница-воскресенье) 10:00-19:00, 1 мая (понедельник) 10:00-18:00.

Контроль качества продукции и услуг + 7-912-856-10-28

Подробности: vk.com, instagram.com.