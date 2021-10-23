Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева не может вылететь на гран-при в Канаду

Часть российской команды не получила визы для въезда в страну.

Москва. Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева пока не может попасть на этап гран-при по фигурному катанию в Канаде. Необходимые документы для въезда в страну получила только часть российской команды. Об этом сообщает федерация фигурного катания на коньках России.

Второй этап серии гран-при «Скейт Канада», проводимого под эгидой международного союза конькобежцев, пройдет в Ванкувере с 29 по 31 октября. Российская делегация должна вылетать на соревнования в воскресенье, 24 октября.

Проблемы с получением документов стали для российских фигуристов полной неожиданностью. Ведь визы были одобрены еще в середине октября. В числе пока не получивших разрешение оказались Елизавета Туктамышева, ее наставник Алексей Мишин, Камила Валиева, Алена Косторная и другие спортсмены и тренеры.

ФФККР прилагает все усилия для выхода из сложившейся ситуации, однако на благополучное разрешение можно рассчитывать не раньше понедельника. Рассматривается возможность изменение дат и маршрута перелетов.