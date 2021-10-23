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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева не может вылететь на гран-при в Канаду

13:25, 23 октября, 2021
Андрей Поносов
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева не может вылететь на гран-при в Канаду
13:25, 23 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Россия\n#Канада\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева\n#виза
Фото: Елизавета Туктамышева "ВКонтакте"
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Часть российской команды не получила визы для въезда в страну.

Москва. Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева пока не может попасть на этап гран-при по фигурному катанию в Канаде. Необходимые документы для въезда в страну получила только часть российской команды. Об этом сообщает федерация фигурного катания на коньках России.

Второй этап серии гран-при «Скейт Канада», проводимого под эгидой международного союза конькобежцев, пройдет в Ванкувере с 29 по 31 октября. Российская делегация должна вылетать на соревнования в воскресенье, 24 октября.

Проблемы с получением документов стали для российских фигуристов полной неожиданностью. Ведь визы были одобрены еще в середине октября. В числе пока не получивших разрешение оказались Елизавета Туктамышева, ее наставник Алексей Мишин, Камила Валиева, Алена Косторная и другие спортсмены и тренеры.

ФФККР прилагает все усилия для выхода из сложившейся ситуации, однако на благополучное разрешение можно рассчитывать не раньше понедельника. Рассматривается возможность изменение дат и маршрута перелетов.

13:25, 23 октября, 2021
Андрей Поносов
153
0
#Россия\n#Канада\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева\n#виза
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