Коронавирус и чума в Монголии стали причиной отмены ралли «Шелковый путь»

Знаменитый ралли-рейд остановили по требованию главного врача экспедиции.

Горно-Алтайск. Алтай. Ралли «Шелковый путь» не будет проводиться на территории Монголии. Такое решение приняли организаторы автомарафона из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в этой стране, сообщает «Газета.ru».

На отмене гонки настоял главный врач экспедиции Денис Проценко. В адрес дирекции ралли-рейда он направил обращение с указанием, что в Монголии установлен красный уровень эпидемиологической опасности из-за роста заболевания коронавирусом. Кроме того по маршруту автомарафона выявлены случаи заражения бубонной чумой.

Организаторы «Шелкового пути» согласилась с доводами врача. Гонка остановлена на территории России.

Ралли-рейд «Шелковый путь-2021» стартовал 2 июля в Омске. 3 июля спортсмены прибыли в Горно-Алтайск. Далее трасса была проложена по Монгольскому Алтаю и пустыне Гоби. Завершиться гонка должна была 11 июля в Улан-Баторе. Из намеченных 5 442 км пути участники марафона прошли 1 227.

Напомним, «Шелковый путь» - один из крупнейших международных ралли-рейдов. В этом году участники из более чем 40 стран выставили на гонку лучшую технику – мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и грузовики.

И добавим, в соревнованиях грузовиков второй и последний этап «Шелкового пути-2021» выиграл экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».