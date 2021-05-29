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Россия открыла границы для болельщиков на Евро-2020

18:05, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
Россия открыла границы для болельщиков на Евро-2020
18:05, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Санкт-Петербург\n#Чемпионат Европы по футболу\n#болельщики\n#безвизовый режим\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Иностранцы смогут приехать на футбольные матчи без оформления виз.

Санкт-Петербург. В России разрешили временный въезд в страну для гостей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для свободного пересечения границы иностранцам необходим паспорт болельщика или электронный Fan ID. Безвизовый режим будет действовать с 29 мая до 2 июля 2021 года.

Минцифры напомнило, что руководство УЕФА решило перенести игры Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге с 12 июня по 2 июля.

Въехать в Россию и попасть на трибуны европейского первенства иностранцы смогут только при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

18:05, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
131
0
#Санкт-Петербург\n#Чемпионат Европы по футболу\n#болельщики\n#безвизовый режим\n#коронавирус