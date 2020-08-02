Футболист Кокорин будет играть за московский «Спартак»

Он подписал контракт с клубом.

Москва. Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщается на странице футбольного клуба в «Твиттере».



«ФК «Спартак-Москва» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3+1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента», — отметили в сообщении.



С 2016 по 2020 год Александр Кокорин играл за «Зенит». В феврале 2020 года спортсмен был арендован «Сочи».

Напомним, что в 2018 году Кокорин вместе с Мамаевым избили двух чиновников и водителя телеведущей Первого канала. Кроме этого, в драке они повредили машину журналистки. В итоге суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными и приговорил к реальным срокам. Тем не менее, спортсмены вышли из колонии спустя 2 месяца.





