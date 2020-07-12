Россия заняла вторую строчку в мире по количеству действующих чемпионов UFC

Первое место остаётся за США.





Москва. Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC. Произошло это после победы Петра Яна над Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Об этом сообщает RT.

Поясами чемпионов владеют теперь два россиянина: Пётр Ян и Хабиб Нурмагомедов, чемпион в лёгком весе. Лидирующую строчку в рейтинге занимают США. Американские бойцы владеют тремя титулами UFC.

Бой между Яном и Алдо состоялся в Абу-Даби. Российский спортсмен нокаутировал соперника в пятом раунде. Для него это 15 победа при одном поражении.