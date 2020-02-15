IBU отнял у биатлониста Устюгова золото Олимпиады в Сочи

Медалей за эстафету могут лишиться также Шипулин, Малышко и Волков.



Москва. Россия. Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгения Устюгова виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона и лишил золотой медали Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ТАСС и источник агентства в Союзе биатлонистов России.

Аннулированы все спортивные результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 годов. В их числе – золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Поскольку он бежал вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко, под угрозой оказались и их медали.

Устюгов может оспорить решение IBU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Устюгова уже обвиняли в допинге в августе 2018 года. Под подозрение попали также Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. В июне 2019 года Печенкина и Чернышова дисквалифицировали.

Устюгова тогда оправдали. Но после того как он 13 февраля 2020 года подал иск к IBU в австрийский суд, против него открыли новое допинговое дело, и уже через два дня признали виновным.