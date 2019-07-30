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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру

15:25, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру
15:25, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
148
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#Россия\n#карьера\n#спортсмены
Фото: instagram.com/19samedov84/
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В составе сборной спортсмен провёл 53 матча и забил 7 голов.

Москва. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов заявил о завершении карьеры. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил сам спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Как передаёт Газета.ру, свою карьеру 35-летний футболист начал в московском «Спартаке» в 2002 году. В 2005 году Самедов перешёл в столичный «Локомотив», затем в «Москву» в 2008 году и «Динамо». Вторую половину прошлого сезона провёл в «Крыльях Советов».

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! #сборнаяРоссии #фкСпартак #фкЛокомотив #фкДинамо #фкКрыльяСоветов #фкМосква #19samedov84

10.2k Likes, 725 Comments - Александр Самедов (@19samedov84) on Instagram: "Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру..."

В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017), а в составе «Локомотива» трёхкратным обладателем Кубка страны (2007, 2015, 2017). Всего Александр Самедов провёл за сборную России 53 матча и забил 7 голов. Он участвовал в Чемпионате мира - 2014, Евро-2016 и в домашнем ЧМ-2018.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. <…> Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! <…> Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце», — написал Самедов на своей странице.

15:25, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
148
0
#спорт\n#футбол\n#Москва\n#Россия\n#карьера\n#спортсмены

 

 

 


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