Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов завершил карьеру

В составе сборной спортсмен провёл 53 матча и забил 7 голов.

Москва. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов заявил о завершении карьеры. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил сам спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Как передаёт Газета.ру, свою карьеру 35-летний футболист начал в московском «Спартаке» в 2002 году. В 2005 году Самедов перешёл в столичный «Локомотив», затем в «Москву» в 2008 году и «Динамо». Вторую половину прошлого сезона провёл в «Крыльях Советов».

В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017), а в составе «Локомотива» трёхкратным обладателем Кубка страны (2007, 2015, 2017). Всего Александр Самедов провёл за сборную России 53 матча и забил 7 голов. Он участвовал в Чемпионате мира - 2014, Евро-2016 и в домашнем ЧМ-2018.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. <…> Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! <…> Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце», — написал Самедов на своей странице.