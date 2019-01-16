Александра Зубкова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Два года спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях.





Москва. Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Кроме того, главу федерации отстранили от должности до декабря 2020 года.

Также с 13 января от соревнований должны отказаться бобслеисты Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев по тому же обвинению.

Все спортсмены из списка лишены медалей и зачетов с игр в Сочи.

Бобслеисты могут обжаловать решение международной федерации в суде.