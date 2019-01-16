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Александра Зубкова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

16:50, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
16:50, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#спорт\n#Олимпийские игры\n#нарушение правил\n#Олимпиада в Сочи\n#нарушение\n#допинг
Фото: newadmin4profi
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Два года спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях.

Москва. Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Кроме того, главу федерации отстранили от должности до декабря 2020 года.

Также с 13 января от соревнований должны отказаться бобслеисты Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев по тому же обвинению.

Все спортсмены из списка лишены медалей и зачетов с игр в Сочи.

Бобслеисты могут обжаловать решение международной федерации в суде.

 

16:50, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
166
0
#спорт\n#Олимпийские игры\n#нарушение правил\n#Олимпиада в Сочи\n#нарушение\n#допинг

 

 

 


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