СМИ: турнир для недопущенных к Олимпиаде-2018 спортсменов проведут в Сочи

Планируется, что в них смогут принять участие около 500 спортсменов.

Москва. В СМИ появилась информация, что турнир для недопущенных к участию в Олимпийских Играх в Южной Корее спортсменов проведут в Сочи. Как пишут Известия.ру, в нем смогут принять участие около 500 спортсменов.

По словам собеседника издания, близкого к ситуации, помимо российских атлетов на него пригласят спортсменов других стран, которые также по каким-либо причинам пропустят главные старты четырехлетия.

Кроме того, информатор подчеркнул, что столица Краснодарского края была выбрана потому, что город готов к проведению международных соревнований, а его спортивные объекты находятся в отличном состоянии.

В свою очередь пока официальных комментариев со стороны Олимпийского комитета России не поступало. Ранее министр спорта Павел Колобков заявлял, что ведомство прорабатывает детали будущего соревнования.