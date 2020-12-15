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До 2 лет: в России могут принять закон о лишении свободы за клевету в интернете

11:37, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
До 2 лет: в России могут принять закон о лишении свободы за клевету в интернете
11:37, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#интернет\n#СМИ\n#сайт\n#законопроект\n#депутат\n#Госдума\n#клевета
Фото: pixabay.com
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Документ внесен в Госдуму.

Москва. Клевета в интернете может стать в России уголовно наказуемой. Законопроект, предлагающий лишать свободы за оговор в сети на срок до 2 лет, внесен в Госдуму, пишет РБК.
Автор инициативы - первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
В пояснительной записке к документу говорится, что большинство сайтов в интернете не зарегистрированы как СМИ, хотя по охвату аудитории они нередко превосходят бумажные и электронные масс-медиа. В связи с этим депутат предложил расширить действие карающей за клевету статьи Уголовного кодекса на интернет, а также ужесточить предусмотренные ей максимальные наказания.
Правительство и Верховный суд посчитали проект не противоречащим действующему законодательству.
11:37, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
118
0
#интернет\n#СМИ\n#сайт\n#законопроект\n#депутат\n#Госдума\n#клевета