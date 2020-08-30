Россияне с начала года стали меньше тратить на алкоголь

Средний чек в алкомаркетах снизился на 14%.

Москва. В России с начала 2020 года снизился средний чек на алкоголь. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».

Так в алкомаркетах с января по август средний чек снизился на 14% до 447 рублей. В прошлом году за аналогичный период россияне тратили 519 рублей. Снижение зафиксировано в тратах на кафе, рестораны и бары.

Исследование показало, что также снизился средний чек в супермаркетах — с 755 до 707 рублей. При этом в магазинах у дома россияне стали тратить немного больше, о чём говорит увеличение чека с 348 рублей до 350 рублей.

На 15% выросли продажи в аптеках и на АЗС — 11%.