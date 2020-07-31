Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

Интервью для него дали министр иностранных дел Сергей Лавров, а также сотрудники МИДа.



Москва. О том, какие усилия были предприняты, чтобы вернуть на Родину тысячи туристов, оказавшихся разбросанными в период пандемии COVID-19 по всему миру, рассказывается в новом документальном фильме «Вернуться домой». Он подготовлен в рамках проекта «ЭПИДЕМИЯ» телеканала RT.

Зрители узнают истории людей, которых пандемия застала в Венесуэле, Колумбии, Шри-Ланке, Узбекистане, Непале. О том, как организовывали вывоз россиян домой дипломаты, расскажут министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова, послы России в Танзании и Непале.