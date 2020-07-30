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Лауреатами премии RT стали военкоры из России, Сирии и Индии

14:04, 30 июля, 2020
Евгений Кандаков
Лауреатами премии RT стали военкоры из России, Сирии и Индии
14:04, 30 июля, 2020
Евгений Кандаков
55
0
#награды\n#война\n#журналисты\n#конфликты\n#память\n#премии
Фото: russian.rt.com
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0

Награда вручается в память о сирийском корреспонденте Халеде аль-Хатыбе.

Москва. Военкоры трех стран получили премии Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020. Как сообщает учредитель награды, телеканал RT, это ежегодная международная премия, вручаемая журналистам за лучшие работы из зон конфликта.

В этом году жюри отметило работы военных корреспондентов из России, Сирии и Индии.

В частности, лучшей работой из зоны конфликта в номинации «Короткое видео» признали репортаж сирийца Мохамеда Али «В Идлибе началось перемирие». В сюжете рассказывается о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

За лучшую работу в номинации «Длинное видео» награду присудили россиянину Александру Коневичу за серию репортажей «Российские военные в Сирии». В них рассказывается о том, как сирийские военные и гражданское население при помощи российских солдат преодолевают последствия войны.

А лучшим материалом из зоны конфликта в номинации «Текст» жюри посчитало очерк индийского журналиста Ручи Кумара «Почему Иран массово депортирует афганских беженцев». В статье идет речь о непростых судьбах беженцев из Афганистана в Иране.

Премия Khaled Al khateb International Memorial Awards учреждена в честь 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Корреспондент погиб в результате ракетного обстрела в сирийской провинции Хомс в июле 2017 года. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. Посмертно журналист был награжден российской медалью «За отвагу».

14:04, 30 июля, 2020
Евгений Кандаков
55
0
#награды\n#война\n#журналисты\n#конфликты\n#память\n#премии

 

 

 


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