Работа электросетей в новогодние праздники находится на особом контроле» ПАО «МРСК Центра»

На всех энергообъектах организовано круглосуточное наблюдение.

Москва. Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендом «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский провёл заседание оперативного штаба, где дал указание обеспечить безаварийную работу в период праздников.

Глава компании заслушал отчеты об оперативной обстановке в регионах деятельности компании и поставил задачу энергетикам обеспечить безаварийную работу в период праздничных и выходных дней, в том числе в условиях возможных неблагоприятных погодных условий.

«Работа электросетевого комплекса в дни длительных новогодних каникул на особом контроле. Потребитель ждет от нас самой высокой надежности», - подчеркнул Игорь Маковский .

Напомним, что на всех энергообъектах организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2943 бригады в составе более 12848 тысяч человек, 4375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1984 резервных источников электроснабжения общей установленной мощностью около 61,1 МВт.

Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов в зоне ответственности.

Наша справка:

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек.



