Проверки на дорогах: в России вступили в силу поправки в ПДД

Они касаются проверок полиса ОСАГО.

Москва. В России вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Согласно новым правилам, водители могут предъявлять сотрудникам ГИБДД полисы ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном варианте – на смартфоне или планшете. Разрешающие такую процедуру поправки внесли в Федеральный закон об ОСАГО ещё в мае, однако Правила дорожного движения привели в соответствие только к 2020 году.

Стражи порядка же смогут проверять факт заключения договора обязательного страхования через автоматизированную систему.