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В Уфе арестовали прокурора за прослушку телефона бывшей супруги друга

17:38, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Уфе арестовали прокурора за прослушку телефона бывшей супруги друга
17:38, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Башкирия\n#Прокуратура\n#Уфа\n#прослушка\n#обвинение
Фото: bigpicture.ru
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Его обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

Уфа. Башкирия. В Уфе арестовали начальника управления прокуратуры за прослушку телефонных разговоров бывшей супруги своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, разговор между мужчинами, во время которого друг озвучил свою просьбу, произошел в марте 2017 года. После того, как обвиняемый согласился, он потребовал замначальника подразделения МВД республики организовать прослушку телефона женщины. Опасаясь «негативных последствий», сотрудник выполнил просьбу прокурора.

Позже полицейский передал результаты подсудимому, который, в свою очередь, отдал их своему знакомому.

Прокурору предъявили обвинение в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, а также в превышении должностных полномочий.

Расследование уголовного дела продолжается.

17:38, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
391
0
#Башкирия\n#Прокуратура\n#Уфа\n#прослушка\n#обвинение

 

 

 


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