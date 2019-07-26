В России одобрили закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Решение приняли на заседании Совета Федерации.

Москва. В верхней палате парламента России одобрили закон об использовании геолокации телефона при поиске пропавших детей. Как сообщила RT, решение было принято в ходе заседания Совета Федерации в пятницу, 26 июля.

Отмечается, что доступ к геолокации мобильного устройства пропавшего ребёнка будет предоставляться только по письменному заявлению его родителя или законного представителя.

Напомним, ранее родительский комитет поддержал закон о поиске детей по геолокации телефона.