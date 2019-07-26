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В России одобрили закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

17:05, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В России одобрили закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
17:05, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
262
0
#дети\n#Совет Федерации\n#Россия\n#мобильные телефоны\n#поиск
Фото: wikimedia.org
262
0

Решение приняли на заседании Совета Федерации.

Москва. В верхней палате парламента России одобрили закон об использовании геолокации телефона при поиске пропавших детей. Как сообщила RT, решение было принято в ходе заседания Совета Федерации в пятницу, 26 июля.

Отмечается, что доступ к геолокации мобильного устройства пропавшего ребёнка будет предоставляться только по письменному заявлению его родителя или законного представителя.

Напомним, ранее родительский комитет поддержал закон о поиске детей по геолокации телефона.

17:05, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
262
0
#дети\n#Совет Федерации\n#Россия\n#мобильные телефоны\n#поиск

 

 

 


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