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      37% россиян никогда не читали конституцию

      10:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      21
      0
      #общество\n#Конституция\n#законы\n#Россия\n#Конституция РФ
      Фото: YouTube
      21
      0

      Еще 27% жителей страны не помнят ничего из прочитанного.

      Москва. Россия. 37% россиян никогда не читали конституцию. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на «Левада-Центр», еще 27% жителей страны не помнят ничего из прочитанного.

      Почти столько же (25%) довольно плохо помнят, о чем в ней говорится. Только каждый десятый (11%) довольно хорошо помнит содержание основного закона.

      Издание также пишет, что две трети россиян (66%)знают, что 12 декабря в России отмечают День Конституции, однако этот показатель снижается в последнее время (70% в 2016 году, 76% в 2015 году).

      Социологи отмечают, что в этом году доля тех, кто знает о празднике - самая низкая с 2010 года (тогда она составляла 75%).

      По данным опроса, 32% россиян считают, что российские власти соблюдают Конституцию страны (год назад - 44%). Противоположной точки зрения придерживаются 14%, а 40% полагают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти.

      10:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      21
      0
      #общество\n#Конституция\n#законы\n#Россия\n#Конституция РФ

       

       

       

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