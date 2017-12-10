Еще 27% жителей страны не помнят ничего из прочитанного.

Москва. Россия. 37% россиян никогда не читали конституцию. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на «Левада-Центр», еще 27% жителей страны не помнят ничего из прочитанного.

Почти столько же (25%) довольно плохо помнят, о чем в ней говорится. Только каждый десятый (11%) довольно хорошо помнит содержание основного закона.

Издание также пишет, что две трети россиян (66%)знают, что 12 декабря в России отмечают День Конституции, однако этот показатель снижается в последнее время (70% в 2016 году, 76% в 2015 году).

Социологи отмечают, что в этом году доля тех, кто знает о празднике - самая низкая с 2010 года (тогда она составляла 75%).

По данным опроса, 32% россиян считают, что российские власти соблюдают Конституцию страны (год назад - 44%). Противоположной точки зрения придерживаются 14%, а 40% полагают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти.