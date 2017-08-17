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      Минюст объявил «Свидетелей Иеговы» запрещенной организацией

      15:20, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:20, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      42
      0
      #Минюст\n#религия\n#запреты\n#Верховный суд России\n#секты
      Фото: pixabay.com
      42
      0

      Ранее такое же решение принял Верховный суд России.  

      Москва. Министерство юстиции России включило «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных или ликвидированных общественных организаций. Решение об этом было принято в минувшую среду.  

      «16 августа 2017 г. Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», включена религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций», — отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.  

      Организации внесены в список на основании решения Верховного суда от 20 апреля 2017 года и апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда от 17 июля 2017 года в соответствии с Кодексом административного судопроизводства России и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

      Напомним, в апреле Верховный суд объявил «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и вынес постановление о ликвидации и запрете ее деятельности в России. 17 июля это решение было подтверждено той же судебной инстанцией.

      15:20, 17 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      42
      0
      #Минюст\n#религия\n#запреты\n#Верховный суд России\n#секты

       

       

       

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