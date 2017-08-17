Минюст объявил «Свидетелей Иеговы» запрещенной организацией

Ранее такое же решение принял Верховный суд России.

Москва. Министерство юстиции России включило «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных или ликвидированных общественных организаций. Решение об этом было принято в минувшую среду.

«16 августа 2017 г. Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», включена религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций», — отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.

Организации внесены в список на основании решения Верховного суда от 20 апреля 2017 года и апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда от 17 июля 2017 года в соответствии с Кодексом административного судопроизводства России и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Напомним, в апреле Верховный суд объявил «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и вынес постановление о ликвидации и запрете ее деятельности в России. 17 июля это решение было подтверждено той же судебной инстанцией.