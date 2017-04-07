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      На предварительном голосовании 28 мая «Единая Россия» откроет 2017 участков

      18:00, 07 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 07 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      52
      0
      #Единая Россия\n#выборы\n#Москва\n#Россия\n#праймериз
      Фото: Пресс-служба Единой России
      52
      0

      В четверг, 6 апреля, на заседании президиума Генсовета партии были утверждены участки для предварительного голосования.

      Москва. На предварительном голосовании 28 мая «Единая Россия» откроет 2017 участков. В четверг, 6 апреля, на заседании президиума Генсовета партии были утверждены все участки.

      Для того, чтобы поддержать того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок.

      Узнать, где расположен участок можно будет на сайте предварительного голосования pg.er.ru – такая функция будет доступна уже в конце этого месяца.

      «На данный момент организована работа 2017 счетных участков предварительного голосования. Формирование счетного участка – это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы, и, в первую очередь, определение мест голосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счетных участков, регионы приступят к формированию составов комиссий», - рассказал секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

      Он также отметил, что процедура предварительного голосования подошла к «экватору»: 26 февраля был открыт прием заявлений, в эти выходные (8-9 апреля) стартуют дебаты.

      «Хочу отметить, что интерес к процедуре высок. Всего заявления подали более 1500 человек (из них на участие в выборах депутатов заксобрания подали заявления более 700 человек на 309 замещаемых мандатов), депутатов АЦ – 750 заявлений на 329 замещаемых мандатов. Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий», - добавил Неверов.

      18:00, 07 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      52
      0
      #Единая Россия\n#выборы\n#Москва\n#Россия\n#праймериз
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