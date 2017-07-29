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      Отправлявших в 2008 году sms в Грузию женщин помиловал Владимир Путин

      18:09, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:09, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      121
      0
      #Владимир Путин\n#Российско-грузинский конфликт\n#Грузия\n#Москва\n#госизмена\n#Путин\n#помилование
      Фото: kremlin.ru
      121
      0

      Обе они жительницы Сочи.

      Москва. Президент России Владимир Путин помиловал двух осужденных за госизмену женщин: Марину Джанджгаву и Анник Кесян. Документы опубликовали на официальном сайте правовой информации.
      «Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.
      "Газета.ру" пишет со ссылкой на РИА "Новости", что жительниц Сочи Анник Кесян и Марину Джанджгава осудили по статье 275 УК России ("Госизмена") за то, что в 2008 году они отправили своим знакомым в Грузии sms-сообщение, в котором сообщали, что видели, как по железной дороге едет поезд с военной техникой.
      «Помиловать Джангава Марину Нодаровну, 1958 года рождения, осужденную 12 мая 2014 года Ленинским районным судом г. Ростов-на-Дону, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - написано во втором документе.

      18:09, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      121
      0
      #Владимир Путин\n#Российско-грузинский конфликт\n#Грузия\n#Москва\n#госизмена\n#Путин\n#помилование

       

       

       

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