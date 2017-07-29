Отправлявших в 2008 году sms в Грузию женщин помиловал Владимир Путин

Обе они жительницы Сочи.

Москва. Президент России Владимир Путин помиловал двух осужденных за госизмену женщин: Марину Джанджгаву и Анник Кесян. Документы опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.

"Газета.ру" пишет со ссылкой на РИА "Новости", что жительниц Сочи Анник Кесян и Марину Джанджгава осудили по статье 275 УК России ("Госизмена") за то, что в 2008 году они отправили своим знакомым в Грузии sms-сообщение, в котором сообщали, что видели, как по железной дороге едет поезд с военной техникой.

«Помиловать Джангава Марину Нодаровну, 1958 года рождения, осужденную 12 мая 2014 года Ленинским районным судом г. Ростов-на-Дону, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - написано во втором документе.