Депутат Госдумы Милонов попросил Генпрокуратуру проверить «группы вписки» в соцсетях

По его мнению, они являются настоящей «заразой».

Москва. Член фракции «Единая Россия» в Санкт-Петербурге направил запрос в Генеральную прокуратуру России проверить сообщества социальных сетей, в которых подростки приглашают друг друга на вечеринки. По мнению политика, такие группы являются «заразой», источником подросткового алкоголизма и растления, пишет «Лайф».

«Практически в каждом сообщении совершеннолетние мужчины недвусмысленно приглашают юных девушек, да и мальчиков в гости, предлагая алкоголь и «хаты». Что у этих радушных хозяев на уме — не трудно догадаться», — говорит Милонов.

Депутат направил запросы в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и в российскую компанию Mail.ru Group c призывом обратить внимание на подобные сообщества.

Милонов убежден, что оградить несовершеннолетних от аморального и развратного времяпрепровождения могут лишь жесткие запреты, то есть закрытия этих групп в соцсетях.