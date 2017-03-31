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      Депутат Госдумы Милонов попросил Генпрокуратуру проверить «группы вписки» в соцсетях

      14:56, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      14:56, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #Милонов\n#соцсети\n#проверка\n#Генпрокуратура\n#группа
      Фото: twitter.com/buddingperson
      92
      0

      По его мнению, они являются настоящей «заразой».

      Москва. Член фракции «Единая Россия» в Санкт-Петербурге направил запрос в Генеральную прокуратуру России проверить сообщества социальных сетей, в которых подростки приглашают друг друга на вечеринки. По мнению политика, такие группы являются «заразой», источником подросткового алкоголизма и растления, пишет «Лайф».

      «Практически в каждом сообщении совершеннолетние мужчины недвусмысленно приглашают юных девушек, да и мальчиков в гости, предлагая алкоголь и «хаты». Что у этих радушных хозяев на уме — не трудно догадаться», — говорит Милонов.

      Депутат направил запросы в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и в российскую компанию Mail.ru Group c призывом обратить внимание на подобные сообщества.

      Милонов убежден, что оградить несовершеннолетних от аморального и развратного времяпрепровождения могут лишь жесткие запреты, то есть закрытия этих групп в соцсетях. 

      14:56, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #Милонов\n#соцсети\n#проверка\n#Генпрокуратура\n#группа
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